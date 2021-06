Leixões anuncia contratação do lateral direito Pedro Coronas

O Leixões, da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contração do lateral direito Pedro Coronas, de 30 anos, que na temporada passada representou o Penafiel.

O jogador assinou um contrato de duas temporadas e prometeu "dar o máximo" pelas cores leixonenses.

Pedro Coronas formou-se no Penafiel, clube que representou por 12 épocas consecutivas, entre 2001 e 2013, tendo depois passado por clubes como o Vitória de Setúbal, Moreirense, Marítimo e Académica.

A chegada de Pedro Coronas segue-se ao anúncio de que a SAD leixonense chegou a "acordo com Lucas Lopes para a rescisão amigável do contrato que unia as duas partes".

Lucas Lopes é um lateral esquerdo brasileiro que ingressou no clube de Matosinhos na temporada anterior, proveniente do Grémio de Anápolis, e disputou 20 jogos.