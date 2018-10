Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lema contra Soares em teste de fogo no Benfica-FC Porto

Argentino é o escolhido para colmatar ausências de Conti e Jardel. Soma os primeiros minutos na Liga num clássico.

Por João Pedro Óca | 01:30

Cristián Lema enfrenta este domingo um dos testes mais desafiantes da carreira. O argentino, de 28 anos, não faz a estreia na Liga por menos. Prepara-se para somar os primeiros minutos no campeonato num clássico contra o FC Porto.



Pela frente, o argentino - que formará uma dupla inédita com Rúben Dias- terá Soares, avançado que deve voltar ao onze dos dragões. O brasileiro falhou o último jogo com o Galatasaray, para a Champions, porque não está inscrito na prova, mas, ao que tudo indica, será o homem mais avançado na Luz. O nº 29 chega ao clássico com a confiança em alta, depois de ter dado a vitória ao FC Porto diante do Tondela (1-0) na última jornada.



No clássico, Soares vai surgir na zona de Lema e de Rúben Dias, contando, ao que tudo indica, com o apoio de Brahimi e Marega a partir das alas. De resto, Rui Vitória prevê que estas serão as opções de Sérgio Conceição. "Espero Marega pela direita e Soares na frente e uma equipa a tentar colocar a bola nas costas da nossa defesa", disse o técnico do Benfica que, por outro lado, não confirmou a titularidade de Lema.



"Vai jogar quem eu acho que tem mais condições. Temos duas ou três soluções", disse o treinador confrontado com as ausências de Jardel, por lesão, e de Conti, por castigo. O médio Samaris, como o CM tem avançado, foi testado a central durante a semana de preparação numa perspetiva de prevenção para uma contrariedade.



Já sobre a possibilidade de lançar Soares no onze, Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, não abriu o jogo reconhecendo que tanto pode jogar com um ou dois homens mais avançados no terreno.



PORMENORES

Feito para jogos grandes

Diz quem trabalhou com Lema que o defesa está talhado para os grandes jogos. Na Argentina, o central, de 28 anos, disputou vários clássicos.



Soares feriu águia uma vez

Em nove jogos disputados contra o Benfica, na carreira, Soares marcou um golo. Foi ao serviço do Nacional, em 2016.



Seferovic e os brasileiros

Seferovic será o avançado do Benfica, enfrentando os centrais brasileiros Felipe e Militão.



Um milhão de receita

O clássico deste domingo, no Estádio da Luz, deverá render ao Benfica perto de um milhão de euros só em receita de bilheteira. São esperados perto de 63 mil adeptos no recinto dos encarnados, sendo que cerca de 3500 são do FC Porto. Este é considerado pela PSP um jogo de alto risco.



Mar azul no Dragão

Centenas de adeptos do FC Porto despediram-se ontem, em euforia, da equipa do FC Porto na partida para Lisboa. Junto às garagens do Estádio do Dragão, os portistas entoaram cânticos de apoio bem perto do autocarro que transportou a comitiva.