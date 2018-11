Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lenços, insultos e ‘olés’ na Madeira após derrota com o Feirense

Derrota pesada em casa, com o Feirense, agrava crise dos ilhéus: cinco derrotas nos últimos cinco jogos.

Por Luís Magalhães | 14:41

Os cerca de 2500 adeptos presentes no Estádio do Marítimo mostraram toda a sua indignação para com o plantel e equipa técnica, exibindo lenços brancos ao treinador e dirigindo insultos aos jogadores, após a derrota deste domingo com o Feirense. Ainda os humilharam gritando ‘olés’, ao ritmo da troca de bola da equipa forasteira, que ganhou por 3-0 e garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.



João Silva, avançado do Feirense, acabou por ser o homem do jogo ao apontar dois golos. O primeiro surgiu, até contra a corrente do jogo, logo aos 11 minutos, num remate de fora da área. Antes do intervalo, os visitantes chegaram ao 2-0. Novamente um remate de longe, desta feita de Babanco, com a bola a desviar em Luís Machado, fez com que Charles, guarda-redes do Marítimo, ficasse sem reação.



Na segunda parte, a equipa da casa não conseguiu mudar de atitude e João Silva sentenciou a partida aos 62’, com mais um golo, após assistência de Tiago Silva. O médio ainda tentou fazer o gosto ao pé, nos últimos minutos do encontro, mas Charles opôs-se de forma eficaz a dois remates de longe.



Esta derrota agrava a crise do Marítimo, que não vence há 10 jogos e perdeu, inclusive, os últimos cinco. Cláudio Braga, treinador dos madeirenses, está no fio da navalha.