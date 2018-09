Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leões arranjam casa a Jovane

Jovem de 20 anos será recompensado pelo momento de forma.

Por Tânia Laranjo e João Pedro Óca | 01:30

Jovane Cabral. É este o nome da nova coqueluche da formação do Sporting que a estrutura do clube quer recompensar. Ao que o Correio da Manhã apurou, a comissão de gestão dos leões vai oferecer ao extremo de 20 anos uma casa com mais condições e um aumento substancial do salário, que contempla uma cláusula de rescisão milionária.



O jovem cabo-verdiano, que deu a vitória ao Sporting com o Feirense (1-0), está a impressionar o universo sportinguista no arranque da época e, nesse sentido, a SAD sente que este é o momento para o premiar.



O CM sabe que Jovane habita numa casa com poucas condições, com a madrasta, e tem um dos salários mais baixos do plantel. No atual contrato nem está estipulada uma cláusula de rescisão. As exibições do jovem no arranque desta época fizeram a SAD tomar uma posição e, ainda esta semana, as partes devem chegar a acordo para firmar um novo contrato.



Jovane chegou a Portugal em 2014, com idade de juvenil (está perto de adquirir a nacionalidade portuguesa), e passou pelo Real Sport Club. Nessa altura, esteve a um passo do FC Porto, mas o Sporting acabou por desviá-lo. Desde então, brilhou na formação dos leões até chegar à equipa principal. O próximo passo é ser convocado para a seleção de Portugal. O jovem recusa fazer qualquer jogo oficial por Cabo Verde para representar o nosso País.



Sonho de Batta ganha asas

Battaglia está a poucos dias de cumprir o maior sonho da carreira: estrear-se pela seleção argentina. O médio do Sporting, que foi chamado para os jogos com a Guatemala (sábado) e com a Colômbia (dia 12), persegue este objetivo desde que se começou a destacar no Moreirense, em 2014, e acredita que, finalmente, o seu trabalho foi reconhecido. O médio, sabe o CM, acredita que podia ter sido convocado para o Mundial. O argentino parte hoje para os EUA onde se realiza o duelo de sábado.