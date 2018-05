Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leões ganham sexta Taça de Futsal

Bruno de Carvalho comemorou mais um troféu em Gondomar.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Sporting conquistou este domingo a sua sexta Taça de Portugal de futsal, depois de derrotar o Fabril por 6-2, em jogo realizado em Gondomar e transmitido pela CMTV.



Yuyo marcou primeiro para o Fabril, logo aos seis minutos, Cary empatou (13’), mas, ainda antes do intervalo, a formação do Barreiro, que desceu esta temporada à segunda divisão, voltou a passar para a frente graças a um golo de Fassy (17’). O Sporting respondeu no arranque do segundo tempo, por Cavinato (21’). Joãozinho teve a infelicidade de marcar na própria baliza, aos 23 minutos, Cavinato bisou (24’) e depois Pany (33’) e Dieguinho (40’) sentenciaram o encontro.



No final, a festa foi verde-e-branca com o presidente Bruno de Carvalho a descer à quadra para comemorar com os jogadores e restante equipa técnica. "Este troféu significa um objetivo alcançado, muito trabalho, sacrifício, mas acima de tudo muita qualidade. É aquilo que a equipa tem evidenciado ao longo dos 45 jogos oficiais que já realizou esta época.



Chegámos nesta altura e apresentámos qualidade num jogo difícil, contra uma equipa que não tinha nada a perder", disse no final o técnico Nuno Dias.