Leões mais folgados na pausa da Liga

O Sporting é dos três grandes de Portugal o clube que menos jogadores cede às seleções nesta pausa das provas internas. Por consequência, a sua equipa é a menos sobrecarregada em termos físicos.Do plantel principal, Rúben Amorim não pode contar com seis dos habituais titulares: Matheus Nunes, Palhinha, Sarabia, Porro, Coates e Tiago Tomás. Já o Benfica tem 11 atletas nas seleções e o FC Porto 13.

O Sporting prepara o jogo com Os Belenenses para a Taça de Portugal com as baixas dos jogadores ao serviço dos respetivos países, bem como Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio que continuam condicionados devido a lesão.





O FC Porto é o clube que mais jogadores dá às seleções, nove deles são habituais titulares. Muitas ausências que têm dificultado o trabalho de Conceição na preparação do jogo da Taça (Sintrense), mas sobretudo no importante duelo com o Milan para a Champions, dias depois.





Por sua vez, Jorge Jesus, no Benfica, também não pode contar com onze jogadores sendo que desses, Odysseas, Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, João Mário, Darwin e Yaremchuk são titulares.





O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Sporting e a Rúben Amorim e anulou uma decisão do Conselho de Disciplina da FPF, que condenara o treinador (1910€) e o clube (6380 €) ao pagamento de multas . Durante o jogo da 11.ª jornada da Liga 2020/21 com o Belenenses SAD no Jamor, Amorim “esteve de pé de forma permanente” a dar instruções quando não o podia fazer já que na altura era, na ficha de jogo, treinador-adjunto.