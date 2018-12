Leonardo Jardim assume lugar e milhões prometidos a Rui Vitória no Al Nassr

Técnico que saiu do Mónaco tem ordenado de 6 milhões e estreia-se na Arábia contra a equipa de Jorge Jesus.

Por Ricardo Miguel Costa | 01:30

Leonardo Jardim é o novo treinador do Al Nassr, da Arábia Saudita. O técnico português estava sem clube desde que rescindiu com o Mónaco, no mês passado, e assume agora o comando do segundo classificado do campeonato Saudita.

Antes de assinar contrato, Jardim assistiu à derrota caseira da equipa (ontem) frente ao Al Wehda por 2-1. O Al Nassr encontra assim a alternativa a Rui Vitória, treinador que tentou contratar na semana passada pela mão de Hélder Cristóvão (ex-técnico do Benfica B), que é o diretor desportivo do clube. Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, confirmou em conferência de imprensa que o treinador recusou uma proposta de seis milhões por ano, preferindo continuar ao serviço dos encarnados.

Estes valores milionários vão agora pertencer a Leonardo Jardim na sua nova aventura na Arábia Saudita. Curiosamente, a estreia oficial de Jardim será frente a um velho conhecido. O Al Nassr vai deslocar-se a casa do imbatível primeiro classificado Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, num duelo pela liderança, no próximo sábado. Apenas três pontos separam as duas equipas.