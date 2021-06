Leonel Fernandes renova com o andebol do FC Porto até 2024

O internacional português Leonel Fernandes vai representar a equipa de andebol do FC Porto até 2024, após hoje ser anunciada pelo clube a renovação de contrato do ponta esquerda.

Em comunicado, os 'dragões' dão conta da extensão do vínculo do internacional por três temporadas, o que, a cumprir-se na totalidade, levará Fernandes a cumprir 11 anos nos 'azuis e brancos'.

O jogador de 23 anos chegou ao clube nos juvenis e representou os vários escalões de formação, bem como a equipa B, antes de jogar por empréstimo no ISMAI, até 2018, quando se impôs nos portistas e chegou à seleção.

"É uma alegria enorme poder continuar a trabalhar com esta equipa e pertencer a este clube enorme. (...) É um voto de confiança para continuarmos a fazer um bom trabalho e podermos continuar a ganhar", declarou, citado no sítio oficial do FC Porto na Internet.