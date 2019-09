Leonel Pontes: "Com o empate e a substituição perdemos fluidez"

Leonel Pontes reconheceu que a substituição de Vietto teve grande influência na derrota do Sporting por 2-1 com o Famalicão."A equipa estava muito bem na 1.ª parte, que foi de grande qualidade e com boa dinâmica em função do que tínhamos vindo a trabalhar. Com o empate e a substituição perdemos fluídez e capacidade de ter bola. Acabamos por perder o jogo em duas ou três situações, foi o momento mais forte do Famalicão e não conseguimos dar a volta ao resultado", disse."Eu tento-me concentrar no jogo, às vezes não é fácil abstrair-me e tentar tomar boas decisões. Houve um momento chave que não conseguimos continuar com a boa exibição que vínhamos a fazer. O Vietto vinha de uma lesão, não teve muito tempo para progredir, o Jovane tem movimentos rápidos e era isso que queríamos para o jogo, mas a equipa não conseguiu ajustar-se à alteração e acabou por sair tudo ao contrário.""As vezes é difícil de controlar, nem há palavras para descrever estas acções individuais. É difícil de explicar. São muitos erros que prejudicam a equipa e o clube. Isto tem de mudar. Não é possível um jogador ter tantos erros na sua vida e tanto azar. Há que que fazer alguma para estabilizar emocionalmente."