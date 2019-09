Leonel Pontes, o ex-adjunto de Paulo Bento que regressa ao 'local de partida'

O treinador Leonel Pontes deu os primeiros passos ainda na formação do Sporting, mas foi a sua subida à equipa principal há 14 anos, ao lado de Paulo Bento, que deu a primeira notoriedade ao 'adjunto' madeirense.Leonel Pontes, de 47 anos, vai regressar ao banco da equipa principal 'leonina', para a qual foi hoje anunciado como técnico interino, face à saída do holandês Marcel Keizer, numa função que não lhe é, de todo, desconhecida.O madeirense, nascido no Funchal, foi um dos adjuntos de Paulo Bento, atual selecionador da Coreia do Sul, quando em 2005/06 o antigo futebolista, então treinador dos juniores do Sporting, foi apontado para substituir José Peseiro.Paulo Bento e Leonel Pontes coincidiram em boa parte do percurso, mesmo depois de o ex-futebolista ser convidado, em setembro de 2010, para selecionador português, função na qual voltou a contar com o adjunto.Mas antes, quando Paulo Bento deixou o Sporting, Leonel Pontes ainda orientou em 08 de novembro de 2009 um único jogo da equipa principal, a anteceder a entrada de Carlos Carvalhal, num jogo em que os 'leões' empataram a 2-2 fora com o Rio Ave.Em 2014/15, a 'solo', e já depois de deixar a equipa técnica da Federação Portuguesa de Futebol, o técnico regressou à cidade natal do Funchal, para treinar o Marítimo, naquela que foi verdadeiramente a primeira experiência como treinador principal.Um vínculo que terminou antes do final dessa época, com o técnico a sair da equipa em março de 2015, depois de uma derrota em casa do Vitória de Guimarães e quando a equipa seguia em 11.º lugar no campeonato.Na época seguinte, Leonel Pontes iniciou uma carreira 'fora de portas', com várias experiências de curta duração.Primeiro, em 2015/16 apenas com cinco jogos nos gregos do Panetolikos, não resistindo, uma vez mais, aos maus resultados (duas vitórias, um empate e duas derrotas), e, na mesma época, no Ittihad Alexandria, do Egito, do qual também saiu.Em 2016/17, Leonel Pontes assumiu o Debrecen à sexta jornada, e terminou o campeonato húngaro em oitavo lugar, optando, no final, por rescindir contrato, por mútuo acordo.Na última temporada, Leonel Pontes esteve no Jumilla, emblema da segunda divisão B espanhola,