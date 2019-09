Leonel Pontes não quis abrir o jogo relativamente ao seu futuro no Sporting, numa altura em que Silas se prepara para assumir o comando técnico da equipa.



"O meu futuro não é discutido aqui na praça pública, temos locais próprios para tratar do meu futuro", disse na flash interview da Sport TV após a derrota caseira com o Rio Ave (1-2), para a Taça da Liga.

