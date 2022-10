David Neres vai falhar o jogo do Benfica com o PSG, em Paris, referente à 4.ª jornada da Liga dos Campeões, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Um motivo pelo qual o internacional brasileiro não seguiu com a comitiva encarnada para França.

Recorde-se que o extremo não saiu do banco de suplentes na vitória (4-2) do Benfica sobre o Rio Ave no sábado.



Roger Schmidt faz esta tarde a antevisão ao encontro a partir das 17h15, acompanhado por um jogador, já em território francês.