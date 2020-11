Lesão afasta Pote do jogo do Sporting na Taça de Portugal

Pedro Gonçalves está lesionado e vai falhar o jogo desta segunda-feira (21h15) com o Sacavenense a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que decorre no Estádio Nacional, no Jamor.









A confirmação da ausência de Pote, como é conhecido, no jogo de hoje foi feita por Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim: “Lesionou-se no joelho hoje no treino, pensamos que será uma situação de rápida recuperação, mas não estará neste jogo.”

Pote tem sido um dos jogadores fundamentais na liderança do Sporting na Liga. É o melhor marcador do campeonato com sete golos, sendo que os apontou nos últimos quatro jogos (bisou frente ao Santa Clara, Tondela e V. Guimarães e fez um golo ao Gil Vicente).





O jogador esteve ao serviço da seleção de sub-21, mas a mazela aconteceu no treino de ontem na Academia de Alcochete. Aparentemente, a situação não é grave, mas o jogador será alvo de exames complementares para aferir a dimensão da lesão.





Segundo o CM apurou, Rúben Amorim acredita que poderá utilizar o jogador, de 22 anos, frente ao Moreirense, no sábado em Alvalade, para a Liga.





Pote junta-se assim ao leque de indisponíveis frente à equipa do Campeonato de Portugal, numa lista que inclui Nuno Mendes (contusão óssea), Plata (Covid-19) e Luiz Phellype. Coates já está recuperado.





“Olhamos para a Taça de Portugal com grande ambição de estar na final e vencer.” Foi desta forma que Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim (não tem o IV nível do curso de treinadores), abordou o jogo de hoje com o Sacavenense (Campeonato de Portugal): “Vamos respeitar o adversário, mas queremos entrar com ambição e rigor.”





Sobre a rotatividade da equipa, admitiu apenas “uma ou outra mudança”. “Queremos eliminar qualquer imagem de facilitismo. A ideia é fazer o melhor jogo e crescer”, disse .