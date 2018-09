Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesão de Aboubakar deixa FC Porto alarmado

Camaronês com lesão no joelho. Avaliado no Porto.

Por Filipe António Ferreira | 11:51

Vincent Aboubakar é a mais recente dor de cabeça para Sérgio Conceição no FC Porto.



O camaronês tem um problema no joelho –revelou ontem a federação do seu país – e vai ser avaliado nos próximos dias já em Portugal.



O jogador, de 26 anos, sentiu uma dor num treino antes do jogo com as Ilhas Comores e o selecionador Clarence Seedorf optou por resguardá-lo para evitar qualquer problema mais grave. Ainda assim, e face à zona afetada, o jogador pode mesmo falhar os próximos jogos do Dragão (Taça da Liga com o Chaves e Schalke 04 para a Liga dos Campeões).



Face à lesão de Soares e aos problemas físicos de André Pereira, restam Marega e o jovem Marius.



O maliano está a ao serviço da sua seleção e não deve ser aposta para o duelo de sexta-feira com o Chaves para a Taça da Liga, pelo cansaço e pelas longas viagens (só regressa ao FC Porto na quinta-feira depois do encontro com o Burundi) a que vai ser sujeito.



Sendo assim, Sérgio Conceição pode dar a titularidade a Marius, avançado de 20 anos, do Chade.



Como alternativa há também o atacante espanhol Adrián Lopez.