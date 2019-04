Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesão de Corona preocupa Sérgio Conceição

Extremo importante na estratégia dos dragões para tentar afastar o Liverpool.

Por Filipe António Ferreira | 08:23

Jesus Corona é a principal dor de cabeça de Sérgio Conceição para o jogo de quarta-feira (20h00) do FC Porto em casa com o Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O extremo mexicano contraiu "uma contusão e entorse no tornozelo direito", no jogo com o Portimonense. Corona está em dúvida para um jogo em que os portistas esperam ser épico (anular a desvantagem de 2-0 trazida de Anfield), mas ainda não está totalmente descartado, apurou o CM.



O jogador, de 26 anos, vai realizar um tratamento conservador até quarta-feira e poderá mesmo não treinar até lá.



Em março, Conceição revelou que o extremo, devido a um traumatismo no pé esquerdo (depois de entrada dura de Samaris no duelo com o Benfica, no dia 2 daquele mês), esteve vários dias sem treinar para estar a postos no jogo seguinte (Roma, 2ª mão dos oitavos de final da Champions).



Caso não recupere, Sérgio Conceição deve apostar no brasileiro Otávio, que começou no banco o jogo com o Portimonense.



Para o jogo com os ingleses, Pepe e Herrera regressam, depois de cumprirem castigo.



Militão deve voltar ao lado direito da defesa, enquanto Brahimi também deverá entrar no onze (face à equipa que alinhou em Liverpool), no sentido de dar mais projeção atacante, que necessita de fazer golos para ultrapassar a formação de Klopp.



Telles acompanha Herrera

O brasileiro Alex Telles e o mexicano Herrera têm sido associados ao Atlético Madrid e a imprensa espanhola insiste que os jogadores do FC Porto vão ser reforços ‘colchoneros’.



O jornal ‘AS’ coloca um vídeo do terceiro golo dos dragões, com o Portimonense, fabricado pela dupla, com a seguinte legenda: "O futuro do Atlético: assistência de Telles e golo de Herrera."



O mexicano sai a custo zero, uma vez que está em final de contrato, enquanto o brasileiro deve sair por um valor a rondar os 30 milhões.