Lesão de Seferovic não preocupa Benfica

Suíço pode regressar já frente ao Moreirense. Vieira fala em "10 finais".

Por A.M.P. | 01:30

A lesão de Seferovic afinal não é tão grave como inicialmente se chegou a temer. Exames realizados ontem deixam antever que o suíço deverá estar de regresso no jogo da próxima jornada da Liga, no terreno do Moreirense.



O problema no adutor da perna direita impede-o de estar no jogo desta segunda-feira com o Belenenses mas, em caso de necessidade extrema, poderia ser já utilizado na quinta-feira com o Dínamo Zagreb, apurou o CM. Ainda assim, Bruno Lage não deve arriscar a utilização de um jogador que é só o melhor marcador do campeonato com 15 golos.



O brasileiro Jonas deve ser aposta para fazer dupla com o João Félix no jogo do estádio da Luz com o Belenenses.



Vieira fala em "10 finais"

"Vamos enfrentar as dez finais que faltam com humildade, concentração e confiança, certamente com uma onda vermelha que vai acompanhar a equipa nos desafios que temos pela frente", disse ontem Luís Filipe Vieira no discurso da cerimónia de atribuição de distinções de dedicação aos sócios do clube. O líder das águias falou em ano da "reconquista" e anunciou "novos projetos": "Não duvidem, terão o retorno esperado e continuarão a colocar o Benfica nos lugares cimeiros do futebol mundial."