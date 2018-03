Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesionados são a prioridade para Conceição

Telles e Soares evoluíram para treino condicionado.

08:31

Sérgio Conceição já estabeleceu a prioridade do FC Porto para os próximos dias: recuperar os quatro jogadores que estão lesionados, apurou o CM.



Alex Telles, Soares, Marega e Danilo têm estado afastados dos relvados nesta fase crucial do campeonato e embora o técnico dos dragões tenha demonstrado total confiança em todos os elementos do seu plantel ao longo da época, tem consciência de que para ser campeão precisa dos quatro jogadores que estão indisponíveis. Frente ao P. Ferreira, a ausência destes elementos foi notória. Pela sua experiência e qualidade técnica, mas também pelo bom momento que atravessavam antes de se lesionarem.



Na segunda-feira, Conceição teve boas notícias. Telles e Soares evoluíram para treino condicionado, pelo que dentro de poucos dias devem voltar às opções no dragão com o Boavista. Já Danilo e Marega fizeram tratamento.