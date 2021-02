"Levaram todo o dinheiro que tinha para me manter na cidade": Jogador do Málaga roubado em hotel

Alexander González, jogador do Málaga, contou nas redes sociais que roubaram todo o dinheiro que tinha no cofre do hotel onde está a viver temporariamente, enquanto não encontra uma casa para habitar de forma permanente com a família.O lateral diz que já fez queixa à polícia e que já procurou um advogado pois "o hotel continua sem dar resposta" ao sucedido."Desde a minha chegada a esta cidade estive a viver no hotel 'Ilunion', enquanto procurava um apartamento para viver com a minha família. Foi neste hotel que passei o fim de ano, pouco depois de cá chegar. Um dia chego ao quarto, estava a organizar as minhas coisas e fui ver o cofre. Dei-me conta que todo o meu dinheiro tinha desaparecido. Era o dinheiro que tinha para me manter com a minha família nesta cidade, bem como para o aluguer do apartamento", explicou o jogador."Depois começou o pesadelo. Tive de ir à polícia, fazer a denúncia e arranjei um advogado. Ambos me dizem que o hotel tem de responder legalmente pelo dinheiro desaparecido. O hotel diz que tem de esperar pela conclusão das investigações, mas eles não têm um nível de segurança ótimo, que possa ajudar. As câmaras de segurança não estavam posicionadas numa direção que permitisse ver quem entrou no nosso quarto e levou o dinheiro", explicou.