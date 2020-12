Lewis Hamilton faz "horas extra" no Mercedes-AMG Project One

Coroado campeão do Mundo de Fórmula 1 pela sétima vez, Lewis Hamilton ainda não teve tempo para gozar umas merecidas férias.

O piloto britânico foi "obrigado" a dar umas voltas ao volante do Mercedes-AMG Project One, prestando o seu apoio no desenvolvimento do futuro hiper carro para circular fora das pistas.

No vídeo publicado esta segunda-feira pela marca germânica, que dá início à campanha publicitária After Work, vê-se Lewis Hamilton a regressar ao circuito de Silverstone para mais um dia de trabalho.

Luvas nas mãos e capacete na cabeça, o piloto testa os mais de mil cavalos de potência debitados pelo V6 turbo de 1.6 litros do AMG Project One, desenvolvido a partir do motor híbrido do Fórmula 1 com que venceu o Mundial de F1.

É uma força colossal passada às rodas traseiras através de uma transmissão automática robotizada de oito relações, que permite ao bólide fazer seis segundos dos 0 aos 200 km/hora, para uma velocidade máxima superior a 350 km/hora.

Entretanto, associada à campanha publicitária After Work, a Mercedes confirmou o lançamento, em 2021, de dois novos modelos electrificados AMG e o lançamento da insígnia tecnológica E Performance.