Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, tem a responsabilidade de manter o FC Porto no topo da Liga durante a ausência do treinador principal, que se encontra a cumprir um castigo de 15 dias. Uma missão que começa a ser cumprida já hoje, a partir das 20h30, na deslocação dos dragões ao terreno do Belenenses SAD.









À partida para a 2ª volta, o FC Porto está no 1º lugar do campeonato, com três pontos de vantagem para o Sporting, que também só entra em campo hoje. O CM sabe que, internamente, os azuis-e-brancos definiram como grande objetivo manter a liderança isolada até ao clássico entre as duas equipas, na Invicta, na 22ª jornada.

Antes dessa partida com os leões, que poderá ser decisiva para o desenrolar da parte final da Liga, há que disputar quatro rondas. E duas delas não terão Sérgio Conceição no banco, a primeira das quais já hoje, no Estádio Nacional.









Leia também Sporting sem Rúben Amorim para bater recorde de pontos numa só volta Entre os dirigentes do FC Porto não há grande preocupação com a ausência do treinador principal. Há o entendimento que o mais importante, o trabalho ao longo da semana com os jogadores nos treinos, foi assegurado. Não se passou o mesmo com Rúben Amorim no Sporting, por exemplo, quando recentemente esteve isolado devido à Covid-19 e depois a equipa teve uma má prestação nos Açores, perdendo (2-3) com o Santa Clara.

Por outro lado, Conceição estará a acompanhar os jogos na bancada, dando indicações em permanência aos elementos da equipa técnica presentes no relvado. Vítor Bruno, o adjunto principal, transmitirá as orientações do chefe de equipa, numa articulação que tem dado bons resultados. No FC Porto, Vítor Bruno já substituiu Conceição em sete jogos (quatro da Liga) e venceu sempre.