Liga atribui a Luis Diaz golo do FC Porto no Funchal

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional decidiu atribuir ao colombiano Luis Díaz o golo do FC Porto no empate de hoje em casa do Marítimo (1-1), em jogo da terceira jornada da I Liga.

Inicialmente o tento dos 'azuis e brancos', marcado aos 35 minutos, tinha sido atribuído ao iraniano Mehdi Taremi, na recarga a um primeiro remate de Luis Díaz, num lance em que as imagens televisivas não esclareciam totalmente se o remate do colombiano tinha ultrapassado a linha.

O Marítimo acabou por empatar a partida, aos 45+4 minutos, pelo português Bruno Xadas, 'roubando' os primeiros pontos aos 'dragões' na presente edição da I Liga.