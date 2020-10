Liga avança número de adeptos permitido nas bancadas e explica funcionamento dos jogos-teste

A diretora-executiva da Liga, Sónia Carneiro, explicou esta quinta-feira o plano gradual de fazer regressar os adeptos aos estádios portugueses. O Santa Clara-Gil Vicente dá o 'pontapé de saída' neste teste, com mil pessoas nas bancadas, um número que irá subir gradualmete.



"Queremos fazer jogos-teste num processo evolutivo. Este fim-de-semana, com mil pessoas, sem ultrapassar os 10% de ocupação do estádio. Numa segunda fase, 2.500 pessoas, sem ocupar mais de 20% da capacidade dos estádios e, numa terceira fase, 5 mil pessoas, não ultrapassando os 30%", afirmou Sónia Carneiro que analisou igualmente o impacto da Covid-19 no futebol português.

