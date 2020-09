Liga confirma adiamento do Sporting-Gil Vicente e revela nova data. Saiba qual

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) oficializou esta sexta-feira o adiamento do encontro entre o Sporting e o Gil Vicente, da I Liga de futebol, devido aos casos de covid-19.

"Vimos pelo presente informar que, face às diversas comunicações públicas divulgadas com relação ao jogo em assunto, o jogo Sporting -Gil Vicente não se realizará no dia de amanhã [sábado]. Mais se informa que o jogo da 1.ª jornada da Liga NOS entre o Sporting e Gil Vicente terá lugar em dia e hora a designar, na semana de 12 a 16 de outubro 2020", lê-se no comunicado da LPFP.

Na quinta-feira, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte tinha informado que o Sporting-Gil Vicente, da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, tinha sido adiado, por não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo, .