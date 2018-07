Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga de futebol quer novo modelo de governação através de uma revisão estatutária

Presidente da organização afirma que mudança deverá ocorrer até ao final de agosto.

Por Lusa | 11.07.18

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) quer alterar o modelo de governação da estrutura, através de uma revisão estatutária, até ao final de agosto, afirmou esta quarta-feira o presidente da organização.



"Até agosto deste ano, teremos uma alteração do modelo de governação da própria Liga, que vai culminar com uma revisão estatutária", anunciou o presidente da LPFP, Pedro Proença, que falava aos jornalistas no final da terceira Cimeira de Presidentes da Liga Portugal, que decorreu esta quarta-feira à tarde, no Convento de São Francisco, em Coimbra.



No documento sobre as conclusões da cimeira, distribuído pelos jornalistas, lê-se que se pretende concluir e definir os novos estatutos da Liga Portuguesa de Futebol até final de agosto.



Segundo Pedro Proença, estas alterações surgem de "uma vontade coletiva" de haver um "modelo de governação" da Liga "com uma abordagem muito mais empresarial e que responda de forma muito mais eficaz àquelas que são as necessidades" das sociedades desportivas, patrocinadores e operadores, entre outros.



"Sente-se que hoje a direção executiva e o presidente têm que ter uma capacidade e mobilidade de execução muito mais célere e muito mais rápida", disse, acreditando que a revisão poderá tornar a Liga "mais hábil".



De acordo com o presidente da LPFP, durante a cimeira foram colhidas "as sensibilidades dos presidentes" sobre duas matérias específicas em relação à revisão estatutária, tendo ficado demonstrada a possibilidade de se fechar o tema.