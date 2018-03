Liga divulga calendário das jornadas 26 e 27

Benfica continua ser o primeiro dos três grandes a entrar em campo; sporting é o último.

A Liga de Clubes divulgou esta sexta-feira as datas e as horas das 26ª e 27ª jornadas da Liga NOS.

Na jornada 26, jogada entre 9 e 12 de março, o Benfica recebe no sábado o Desportivo das Aves, enquanto o FC Porto vai a Paços de Ferreira no domingo e o Sporting a Chaves na segunda-feira.



Na jornada seguinte, Benfica e FC Porto jogam no sábado, dia 17 (com o Feirense e Boavista, respetivamente) e o Sporting recebe o Rio Ave na noite de domingo, 18 de março.



26ª JORNADA



9 de março (sexta-feira)

Sp. Braga-Moreirense, 20h30



10 de março (sábado)

Rio Ave-Feirense, 16h00

Benfica-D. Aves, 18h18

Boavista-Estoril, 20h30



11 de março (domingo)

Portimonense-V. Guimarães, 11h45

Marítimo-V. Setúbal, 16h00

Belenenses-Tondela, 18h00

Paços de Ferreira-FC Porto, 20h15



12 de março (segunda-feira)

Chaves-Sporting, 19h00



27ª JORNADA



16 de março (sexta-feira)

V. Setúbal-Portimonense, 20h30



17 de março (sábado)

Tondela-Marítimo, 16h00

Estoril-Paços de Ferreira, 16h00

Feirense-Benfica, 18h15

FC Porto-Boavista, 20h30



18 de março (domingo)

V. Setúbal-D. Aves, 16h00

Moreirense-Belenenses, 16h00

Chaves-Sp. Braga, 18h00

Sporting-Rio Ave, 20h15