Liga dos Campeões decide reforços do Benfica

Chegada de outro avançado depende da continuidade do clube na Champions.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

A chegada de um reforço para a posição de Jonas, caso se confirme a saída do avançado do Benfica, está dependente da continuidade do clube da Luz na Liga dos Campeões, apurou o CM.



O brasileiro está determinado em seguir outro destino e as águias podem ter de voltar a recorrer ao mercado para reforçar a frente de ataque. Mas tal só será decidido após a 3ª pré-eliminatória da Champions com o Fenerbahçe (1ª mão no dia 7 e 2ª a 14). A eventual passagem ao play-off da prova - contra o PAOK ou Spartak de Moscovo - deixa o Benfica mais próximo de chegar à fase de grupos e consequentemente, de arrecadar 40 milhões de euros. Só ultrapassando o emblema turco, o clube da Luz admite contratar outro avançado para concorrer com Facundo Ferreyra e Castillo, uma vez que Seferovic não dá garantias a Rui Vitória.



Quanto a Jonas, que pode rumar ao Al Nassr, da Arábia Saudita, o CM sabe que o Benfica só vai tomar uma posição em relação à situação do brasileiro um ou dois dias depois do primeiro jogo com o Fenerbahçe. Já o avançado garantiu ao CM que assim que houver uma decisão, será tornada pública.



A insatisfação do jogador tomou proporções maiores devido ao impasse nas negociações da sua renovação contratual. O brasileiro, que recebe 1,5 milhões de euros limpos anuais, queria passar a ganhar os mesmos 2 milhões que Ferreyra.



Pawel Dawidowicz cedido ao Verona

Pawel Dawidowicz, defesa do Benfica, foi cedido ao Verona, até final da época. As águias informam que os italianos ficam com opção de compra obrigatória "mediante o cumprimento dos pressupostos contratualizados".



PORMENORES

Proposta e pedido de Jonas

Jonas pediu ao presidente Luís Filipe Vieira para deixar o Benfica. O Al Nassr oferece ao brasileiro 14 milhões de euros limpos por dois anos de contrato.



Problemas nas costas

Os problemas crónicos de Jonas nas costas limitaram o brasileiro na pré-época. O brasileiro acabou mesmo por ser o avançado menos utilizado, com 236 minutos. Ferreyra jogou 251 e Nicolás Castillo 276.