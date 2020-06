Liga e Católica lançam licenciatura em gestão desportiva para futebol profissional

A Liga de clubes assinou um protocolo de parceria com a Universidade Católica para a criação de uma nova licenciatura na área da gestão desportiva para o futebol profissional, anunciou hoje o organismo, em comunicado.

"O futebol português tem de apostar na formação, na capacitação e no desenvolvimento dos 'skills' dos próprios dirigentes. Este memorando, que vai possibilitar a primeira licenciatura em organização e gestão para o futebol profissional, será um veículo fundamental para os dirigentes de amanhã", afirmou o presidente da Liga, Pedro Proença.

A licenciatura será feita através da Faculdade de Economia e Gestão/Católica Porto Business School.

A assinatura do protocolo contou com a presença de Pedro Proença, da reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, e do diretor da Porto Business School, Rui Meneses e Sousa.