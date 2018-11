Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga espanhola recorre à justiça para realizar jogo do Barcelona nos EUA

Federação opões-se à ideia de ver jogo entre os catalães e os Estados Unidos em Miami.

Por Lusa | 15:40

A Liga espanhola de futebol apresentou uma ação contra a Federação espanhola, com o objetivo de aprovar a realização de um jogo do campeonato, em base regular a cada época, nos Estados Unidos.



Um tribunal comercial de Madrid confirmou esta quinta-feira que 'La Liga' apresentou uma queixa, acusando a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de "competição desleal".



É esperada uma decisão jurídica dentro de duas semanas, a tempo do jogo que a Liga pretende realizar em janeiro em Miami, entre o FC Barcelona e o Girona.



O organismo profissional do futebol espanhol confirmou a ação, mas sem adiantar detalhes em relação à mesma, assinalando apenas que aguarda por uma decisão nos próximos dias, enquanto a Federação optou por não comentar o diferendo.