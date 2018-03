Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga Europa: Atlético Madrid na linha da frente

Equipa espanhola tem demonstrado uma pujança nas fases a eliminar superior à de qualquer outra em prova.

Por João Pedro Óca | 11:00

Agora, é a doer. Os oitavos de final da Liga Europa (1ª mão na 5ª feira) trazem grandes duelos entre equipas de elite do futebol europeu numa fase em que se começam a definir os principais favoritos à conquista do troféu. Na linha da frente está o Atlético Madrid.



A formação espanhola mantém-se fiel à imagem do seu treinador, Diego Simeone, há sete anos, e tem demonstrado uma pujança nas fases a eliminar superior à de qualquer outra equipa em prova . Sinal disso é que o Altético (2º na Liga Espanhola com 6 vitórias seguidas) marcou presença em duas finais da Champions nas últimas quatro épocas, caindo apenas nas ‘meias’ na temporada transata.



Nesta época, depois da desilusão na fase de grupos da Champions (ficou em 3º), a Liga Europa servirá para manter o legado europeu. Repetir as conquistas de 2010 e 2012 é um objetivo bem real. O próximo obstáculo até à final é o Lokomotiv.



Arsenal, B.Dortmund, Milan, Sporting e Lyon são, a priori, as equipas que podem bater o pé ao Atlético. Têm plantéis com qualidade de sobra e direito a sonhar com o troféu que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima época. Nos ‘oitavos’, o Milan-Arsenal é o duelo cabeça de cartaz, mas há outros que deixam água na boca. Esta edição Liga Europa tem equipas de Champions e por isso o espetáculo está prometido.



Sporting olha para os quartos de final



O Sporting é uma das várias equipas em prova com argumentos para sonhar com a glória na final, em Lyon, e o sorteio dos ‘oitavos’ foi favorável. O Plzen, líder do campeonato checo, está perfeitamente ao alcance dos leões que, em condições normais, podem apontar a mira para os ‘quartos’. Daí até à final são ‘só’ mais quatro batalhas.