Sporting e Benfica defrontam-se na 3.ª jornada do campeonato

Dérbi realiza-se a 26 de agosto.

O Convento de São Francisco, em Coimbra, recebe esta noite o sorteio da Liga NOS 2018/19.



Com início marcado para as 21h30, o evento serviu também para anunciar os vencedores dos prémios individuais da temporada e para efetuar os sorteios da Segunda Liga e da Taça da Liga.



Destaque para a terceira jornada, em que o Sporting defronta o Benfica no primeiro dérbi, que vai realizar-se a 26 de agosto.





O primeiro clássico está agendado para a sétima jornada e colocará frente a frente o Sporting e o FC Porto.



O Benfica mede forças com o FC Porto na 16.ª jornada.



Quanto à primeira jornada, marcada para 12 de agosto, um domingo, o Benfica, segundo classificado em 2017/18, vai deslocar-se à Madeira para defrontar o Marítimo.

Já o Sporting, que fechou o pódio na última temporada, vai iniciar o campeonato em casa, com uma receção ao Tondela.