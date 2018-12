Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga portuguesa de futebol com menor tempo útil de jogo da Europa

Campeonato sueco é o que tem as partidas mais 'fluídas'.

A Liga portuguesa de futebol é a que tem em média menos tempo útil de jogo entre 37 competições europeias, revelou esta segunda-feira um relatório emitido pelo Observatório Internacional da modalidade (CIES).



O relatório também 'mediu' o tempo de jogo na Liga dos Campeões, tendo o FC Porto, comandante do grupo D com 13 pontos, surgido como a equipa com a menor percentagem de tempo útil de jogo, com 52,6 por cento, numa lista liderada pelos belgas do Club Brugge com 66,2 por cento.



De acordo com o CIES, dos 90 minutos regulamentares de uma partida de futebol, a I Liga portuguesa joga apenas 50,9 por cento.



O Belenenses é a equipa que tem mais tempo de bola, com 55,2 por cento, com o Feirense a ser o que tem menos, ranking' com 45,7 por cento.



O campeonato sueco é o que tem as partidas mais 'fluídas', com 60,4 por cento, logo à frente da Liga dos Campeões, com 60,2 por cento.