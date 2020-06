Liga portuguesa de surf vai ser a primeira prova do mundo a ser retomada

A Liga portuguesa de surf começa a 19 de junho, após um adiamento de quase três meses devido à pandemia, sendo a primeira prova da modalidade no mundo a ser retomada, anunciou hoje a Associação Nacional de Surfistas (ANS).

"A praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, irá receber os melhores surfistas nacionais para o Allianz Figueira Pro, naquela que será a primeira prova de surf a ser retomada em todo o mundo depois do surgimento da pandemia da covid-19", destacou em comunicado a entidade, que divulgou o novo calendário do circuito português.

A Liga Meo Surf mantém as cinco etapas, estando duas já com as datas confirmadas, na Figueira da Foz (19 a 21 de junho) e na Ericeira (03 a 05 de julho), na Praia de Ribeira D'Ilhas, e encontrando-se ainda em programação mais uma etapa no período de arranque do verão.

"Depois da realização das três primeiras etapas, a Liga Meo Surf vai ter uma pausa, regressando após o verão para a realização das duas últimas etapas, que serão determinantes para as contas do título nacional, o Renault Porto Pro e o Bom Petisco Cascais Pro, que aguardam informações do calendário internacional para a definição final da data", adiantou a ANS.

Segundo a entidade, o mais recente diploma sobre o estado de calamidade em Portugal "deu permissão ao regresso de provas individuais e ao ar livre, onde se inclui a Liga Meo Surf", pelo que a ANS "uniu esforços com todos os parceiros da Liga Meo Surf para consumar o regresso das provas ao mar dentro de 10 dias, seguindo todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde".

Francisco Rodrigues, presidente da ANS, realçou o esforço feito para a "obtenção do licenciamento e das necessárias medidas de segurança" para o surf profissional voltar ao mar", sublinhando que a primeira prova do ano vai ser um "evento 100% focado no espetáculo de surf na água, sem público", e que pode ser acompanhado através de transmissão televisiva integral na Sport TV, bem como nas restantes plataformas da Liga Meo Surf e da Meo.

E acrescentou: "Temos os melhores surfistas portugueses a precisar de retomar a sua atividade profissional, regressar ao ritmo competitivo e voltar a dar retorno aos seus patrocinadores. Permitam-me agradecer o empenho da Federação Portuguesa de Surf, do Município da Figueira da Foz e da Capitania também da Figueira da Foz. Todos eles disseram 'presente' para viabilizar a prova num tão curto espaço de tempo e em benefício do Surf em Portugal".

Em fevereiro, antes de ter sido decretada a pandemia da covid-19, a organização tinha anunciado que o circuito português ia começar na Ericeira, a 27 de março, seguindo-se o Porto (24 e 26 de abril), a Figueira da Foz (29 a 31 de maio), o Algarve (12 a 14 de junho) e Cascais (01 a 03 de outubro).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.485 pessoas das 34.885 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.