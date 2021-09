Liga prepara plano estratégico para reestruturação do futebol português

A Liga prepara um plano estratégico com 10 pontos para a reestruturação do futebol português, revelou António Salvador, presidente do Sp. Braga, no final da Cimeira dos Presidentes, que reuniu 30 dos 34 clubes da Primeira e Segunda Ligas, no Porto. Pedro Proença, presidente da Liga, deverá falar aos jornalistas após o sorteio da terceira fase da Taça da Liga.Pinto da Costa e Frederico Varandas, presidentes do FC Porto e Sporting, não quiseram prestar declarações após a reunião magna. Já Rui Costa afirmou que "o Benfica estará sempre disponível para o bem do futebol português".Em cima da mesa no encontro estiveram as dificuldades financeiras dos clubes e a centralização dos direitos televisivos. Tera sido decidida a criação, incluindo a Federação Portuguesa de Futebol, para definir a forma de distribuição das receitas das transmissões televisivas. "Os clubes estão numa situação financeira complicadíssima e não temos uma ‘bazuca’.Temos de ter imaginação para resolver os problemas", afirmou António Salvador. A centralização das receitas e distribuição das verbas poderá entrar em vigor já na próxima época, mas o expectável é que inicie na época 2023/24.