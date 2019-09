Liga revela horários para os jogos da 5.ª jornada do campeonato

Já foram divulgados os horários da 5.ª jornada da Liga NOS, que arrancará no dia 13 com o V. Setúbal-Sp. Braga e termina com o Boavista-Sporting no domingo às 20 horas.V. Setúbal -Sp. Braga, 20h30 - Sport TVFamalicão-Paços Ferreira, 16h30 - Sport TVBenfica-Gil Vicente, 19h00 - BTVV. Guimarães-Aves, 21h30 - Sport TVSanta Clara-Moreirense FC, 16h00 - Sport TVRio Ave-Tondela, 16h00 - Sport TVMarítimo-Belenenses SAD, 16h00 - Sport TVPortimonense-FC Porto, 18h00 - Sport TVBoavista-Sporting, 20h00 - Sport TV