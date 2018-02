Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga vai estudar continuidade de equipas B na II Liga

Organismo ia votar alterações ao regulamento das competições, mas ponto acabou por ser suspenso.

27.02.18

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai ponderar se "há espaço" para a continuidade das equipas B no campeonato da II liga de futebol.



O organismo iria esta terça-feira discutir e votar alterações aos regulamentos das competições sobre temas que abrangem as cinco formações B que alinham no campeonato da II Liga, mas o ponto acabou por ser suspenso, para que o assunto possa ser alvo de uma reflexão.



Sónia Carneiro, diretora executiva da LPFP, lembrou que está em discussão, no seio da Federação Portuguesa de Futebol, a criação de um campeonato sub-23, e que tal "poderá levar a alterações do modelo competitivo da II Liga".



"Os clubes e a direção da Liga consideraram que seria pertinente saber como vai ser esse campeonato e perceber até que ponto continua a haver espaço para as equipas B [na II Liga]. Se não existir, teremos de remodelar o figurino da competição", afirmou a diretora.



Sónia Carneiro lembrou que no próximo mês de março a Federação Portuguesa de Futebol vai fazer um 'workshop' sobre os contornos desse campeonato, e que a partir de então os clubes e a Liga poderão tomar uma decisão.



"Esta competição sempre teve a capacidade de se regenerar, e facilmente encontrará um modelo para que a II Liga tenha a mesma vitalidade, talvez mais próxima das populações, com equipas de natureza de II Liga. Os clubes têm essa capacidade de encontrar as soluções mais construtivas", sublinhou a diretora executiva.



Atualmente, a II Liga é composta por 20 equipas, sendo que cinco são as formações B de FC Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.