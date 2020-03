Ligas com data para terminar e jogos europeus em dias improváveis: UEFA revela plano de contingência

A UEFA revelou esta terça-feira à tarde o seu plano de contingência para combater o coronavírus e revelou mais datas para as várias competições europeias de clubes e seleções.Após reunião com a Associação Europeia de Clubes, as Ligas Europeias e a FIFPRO Europe, o organismo que rege o futebol do 'Velho Continente' reforçou o comprometimento com o término das várias provas nacionais e internacionais de clubes até final de junho, levantando a possibilidade de a Liga dos Campeões ou Liga Europa serem disputadas ao fim de semana para 'ganhar tempo'.Isto depois de ter sido confirmado o adiamento do Euro'2020 para o próximo ano (11 de junho a 11 de julho de 2021).- O playoff do Euro'2020 agendado para março deste ano será adiado para a janela de junho de 2020, podendo a situação ser revista;- A fase final do Euro'2020, agendada para 12 de junho-12 de julho de 2020, será adiada para 11 junho-11 julho de 2021;- As jornadas 3 e 4 de qualificação para o Europeu que iriam ocorrer em junho de 2021 serão adiadas;- A fase final da Liga das Nações, a fase final do Europeu de sub-21 e o Europeu feminino, todos agendados entre junho e julho de 2021, serão adiados;- Os clubes irão libertar os jogadores para as novas datas dos torneios.- Comprometimento para finalizar todas as competições internas e internacionais até final da presente temporada, ou seja, 30 de junho de 2020 o mais tardar, assim a situação melhore e o regresso à competição seja seguro o suficiente;- Possíveis limitações nos calendários, levando, se necessário, a jogos de campeonato a meio da semana ou jogos europeus ao fim de semana- Possível alteração de datas das fases de qualificação da Champions League e Liga Europa de 2020/21, caso a atual temporada termine mais tarde (até 30 de junho de 2020).