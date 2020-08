Lille contrata avançado canadiano Jonathan David aos belgas do Gent

O Lille anunciou hoje a contratação do futebolista canadiano Jonathan David proveniente do Gent, da Bélgica, melhor marcador do último campeonato belga, por cinco temporadas.

A contratação de Jonathan David terá custado ao Lille, de acordo com a imprensa, 27 milhões de euros, montante que constitui um recorde para o clube gaulês, que já tinha investido 20 milhões para contratar o internacional português Renato Sanches no verão passado.

Esta contratação, que visa colmatar a saída do nigeriano Victor Osimhen, cujo passe foi adquirido pelos italianos do Nápoles, junta-se à do internacional turco Burak Yilmaz, reforço para o ataque da equipa orientada por Christophe Galtier, que perdeu também o veterano ponta de lança Loïc Rémy, que deixou o clube.

Galtier pretende ter três avançados e o nome de que se fala para se juntar a Yilmaz e Jonathan David é o do internacional colombiano Alfredo Morelos, que atua nos escoceses do Glasgow Rangers.

Nascido em janeiro de 2000, Jonathan David marcou 18 golos pelo Gent no campeonato belga e sete na Liga Europa nas últimas duas épocas, enquanto na seleção do Canadá soma 11 golos em 12 jogos, tendo sido o melhor marcador da última 'Gold Cup' (principal torneio entre seleções da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) apesar da eliminação da seleção canadiana nos quartos de final da prova.