Lisboa recebe Assembleia Geral da Federação Internacional de ténis em 2019

Por Lusa | 21:13

A cidade de Lisboa foi eleita esta quinta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, como anfitriã da próxima Assembleia Geral da Federação Internacional de Ténis (ITF), agendada para setembro de 2019.

Depois da edição histórica que terminou esta quinta-feira com a aprovação da alteração do formato da Taça Davis, no próximo ano será levada a cabo em Portugal a eleição do presidente da ITF, o organismo que tutela o ténis a nível mundial e agrega 210 federações nacionais.

"É uma enorme satisfação e orgulho poder afirmar que Portugal estará na rota de decisões muito importantes para o ténis a nível mundial. É uma conquista que nos confere muita responsabilidade, mas é, ao mesmo tempo, um sinal de reconhecimento do nosso trabalho. Sei que estaremos à altura deste arrojado desafio que congrega todas as federações", afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa.