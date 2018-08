Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lista de Rui Rego foi validada e pode ir a eleições no Sporting

Candidatura junta-se às restantes seis já aceites.

Por Lusa | 00:08

A candidatura de Rui Rego à presidência do Sporting foi este domingo validada depois de retificada e junta-se às restantes seis já aceites, disse o presidente Mesa da Assembleia Geral do clube em nota enviada à Lusa.



"Informo que a lista 'Projeto e Futuro', liderada por Rui Rego, corrigiu as falhas apontadas estando neste momento em condições de ser aceite e presente a sufrágio no próximo dia 8 de setembro", comunicou Jaime Marta Soares.



À semelhança das candidaturas de João Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues e Fernando Tavares Pereira, que foram retificadas no sábado, os erros formais contidos nas listas de Rui Rego foram sanados e candidatura aceite.



Na sexta-feira, o presidente da MAG tinha comunicado que apenas as candidaturas de Frederico Varandas e José Maria Ricciardi eram elegíveis e que os restantes tinham "irregularidades formais".



Simultaneamente foi rejeitada a candidatura do ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, que está suspenso de sócio.



"A candidatura (...) viola os Estatutos do Sporting, o Regulamento da Assembleia Geral e o princípio da legalidade democrática, pois apresenta como candidatos três sócios que estavam suspensos dessa mesma qualidade (...)", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso, que enumera Bruno de Carvalho (candidato a presidente), Alexandra Godinho (candidata a vice-presidente) e José Trindade Barros (candidato a presidente da Mesa da Assembleia-Geral.



As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão marcadas para 8 de setembro.