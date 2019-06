Liverpool conquista Liga dos Campeões

O Liverpool conquistou este sábado a sexta Liga dos Campeões do seu palmarés ao bater, na final de Madrid, o Tottenham por 2-0.Antes do apito inicial houve um momento impressionante, com o minuto de silêncio em memória de José António Reyes, futebolista que morreu ontem num acidente de viação.O jogo começou praticamente com um penálti a favor do Liverpool. Com apenas 26 segundos, Mané cruza na área com Sissoko a cortar com o braço. Chamado à conversão, Salah não falhou.A final entrou depois num período em que a qualidade não imperou: o Tottenham com mais bola, mas inconsequente, e a equipa de Jurgen Klopp (que à terceira tentativa conquistou a Champions) mais objetiva.Os laterais Alexander Arnold e Robertson foram protagonistas de lances que poderiam ter dado uma vantagem mais confortável para o Liverpool. Até ao descanso, destaque para uma invasão pacífica de uma adepta.Após intervalo, mais do mesmo. O Liverpool a jogar na expectativa e o Tottenham sempre longe da baliza de Alisson. Contudo, o brasileiro acabaria por ser um dos destaques nos últimos 15 minutos ao fazer três intervenções que evitaram o empate. Perto dos 90’, Origi fez o 2-0.Triunfo justo dos ‘reds’ depois da final perdida em 2018 com o Real Madrid (3-1).