Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liverpool consegue reviravolta épica e goleia Barcelona na Champions

Clube inglês espera agora pelo vencedor da eliminatória entre Ajax e Tottenham.

01:30

O Liverpool foi esta terça-feira protagonista de uma das mais espetaculares reviravoltas da história do futebol ao vencer em casa o Barcelona, por 4-0, após ter perdido por 3-0 no jogo da 1ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões.



Numa noite de sonho, os ‘reds’ (privados das estrelas Firmino e Salah) deram início à épica remontada aos 7’, por Origi.



Após oportunidades repartidas, Wijnaldum bisou na segunda parte e fez o 3-0.



Origi também voltou a marcar e fez o quarto, perante o delírio dos adeptos.



O Liverpool espera agora pelo vencedor da eliminatória entre Ajax e Tottenham, que hoje (20h00) se defrontam em Amesterdão (holandeses em vantagem após vitória por 1-0 no primeiro jogo).