Liverpool multado em 225 mil euros por utilização indevida de jogador

O Liverpool foi multado em cerca de 225 mil euros pela utilização indevida do espanhol Pedro Chirivella, nos 16 avos de final da Taça da Liga Inglesa de futebol, anunciou esta quarta-feira o organismo que rege a competição.Através de um comunicado, a EFL esclareceu que os atuais campeões europeus "violaram as regras" da prova, ao lançarem um atleta que não estava inscrito, no encontro no reduto do Milton Keynes, do terceiro escalão, vencido pelos 'reds', por 2-0.O castigo deve-se à ausência do certificado de transferência internacional do extremo espanhol, que na temporada passada alinhou no Extremadura, de Espanha.Em 29 de outubro, nos oitavos de final da prova, o Liverpool recebe os londrinos do Arsenal.