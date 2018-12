Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Loeb regressa ao Mundial de ralis ao assinar pela Hyundai por dois anos

Piloto deixou de participar no Mundial de Ralis a tempo inteiro a partir de 2013, ano em que ainda venceu duas provas.

14:42

O piloto francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial de ralis, vai disputar seis das 14 provas do Campeonato do Mundo de 2019, ao assinar contrato por duas temporadas com a Hyundai, anunciou esta quinta-feira a marca sul-coreana.



"A vitória no rali de Espanha [de 2018] recuperou o meu desejo de continuar a competir no Mundial de Ralis. Juntarmo-nos à Hyundai representa um novo desafio, que mal posso esperar para abraçar. Fiquei impressionado com a abordagem da equipa e com a vontade de vencer", afirmou Loeb.



O piloto francês, de 44 anos, campeão do mundo de ralis, consecutivamente, entre 2004 e 2012, vai pilotar o Hyundai i20, ao lado do copiloto de sempre, Daniel Elena, já na prova de abertura do campeonato do próximo ano, em Monte Carlo, entre 25 e 27 de janeiro.



"Estiveram na luta pelo título este ano e acreditam que eu posso acrescentar algo mais. O Huyndai i20 Coupé é um carro vencedor com provas dadas", sublinhou o piloto francês, que soma 79 vitórias no Mundial, a última das quais este ano, no Rali de Espanha, uma das três jornadas do Mundial em que participou, com um Citroën C3 oficial.



Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da Hyundai confirmou que a participação de Loeb no campeonato de 2019 "será decidida prova a prova", estando já confirmadas as presenças em Monte Carlo e na Suécia, entre 15 e 17 de fevereiro, estando ainda em dúvida a presença no Rali de Portugal, de 30 de maio a 02 de junho.



A presença em Monte Carlo não invalida a participação na próxima edição do rali Dakar, no Peru, de 07 a 17 de janeiro. "Termina uma semana antes e dá tempo para regressar à Europa, testar e participar em Monte Carlo", explicou a equipa.



Loeb junta-se ao belga Thierry Neuville e ao norueguês Andreas Mikkelsen, que serão os titulares, partilhando o terceiro carro com o espanhol Dani Sordo, que irá disputar as restantes oito provas do Mundial de 2019 e fará a estreia no Rali do México, de 08 a 10 de março. Será o reeditar de uma dupla que correu pela Citroën entre 2007 e 2010.



"O anúncio da contratação do Sébastien Loeb é muito importante para a Hyundai e estamos muito felizes por termos conseguido assinar por dois anos", sublinhou o diretor da formação sul-coreana, o monegasco Michel Nandan.



Loeb deixou de participar no Mundial de Ralis a tempo inteiro a partir de 2013, ano em que ainda venceu duas provas (Monte Carlo e Argentina).



Depois disso, competiu no Mundial de Carros de Turismo (WTCC) - tendo conseguido o terceiro lugar como melhor resultado do campeonato - e, nos últimos três anos, no Mundial de Ralicrosse, pela Peugeot, que se retirou oficialmente no final desta temporada, tendo como melhor resultado o quarto posto final.



O piloto francês também participou no rali Dakar três anos com um Peugeot oficial, preparando-se para voltar à maratona de todo-o-terreno em 2019 com um carro privado, depois do abandono da marca francesa, que deixou o piloto natural da Alsácia sem contrato.