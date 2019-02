Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lopes trava Messi e Lyon empata na receção ao Barcelona

Mesmo com muitos astros em campo, o jogo não foi foi fértil em oportunidades de golo.

Por Daniel Lopes Monteiro | 08:52

Se o Estádio Olimpic não tivesse balizas... não se perdia nada. O Lyon empatou (0-0) na receção ao Barcelona, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mesmo com muitos astros em campo, o jogo não foi foi fértil em oportunidades de golo e os defesas estiveram bem mais inspirados do que os atacantes.



O guarda-redes internacional português Anthony Lopes, que foi titular na formação francesa, esteve irrepreensível sempre que foi ‘chamado’ e anulou o ataque do Barcelona, composto por Messi, Suárez e Dembélé.



A turma catalã - na qual o português Nélson Semedo jogou durante os 90 minutos - foi a ‘dona’ da bola, mas foi incapaz de materializar o domínio e vai decidir a eliminatória em casa.



Esta terça-feira foi mesmo uma noite de seca europeia. No outro jogo, em Anfield Road, Liverpool e Bayern Munique também não foram além de um nulo (0-0), muito graças ao desperdício dos avançados dos ‘reds’. Com os bávaros - que fizeram entrar Renato Sanches aos 88 minutos - na ‘retranca’, os homens de Klopp colecionaram inúmeras ocasiões para irem à Alemanha em vantagem, mas o desacerto prevaleceu.