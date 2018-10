Lopetegui 'bate' recorde e o Real Madrid atinge o pior registo de sempre

Merengues atingem 481 minutos sem marcar golos e voltam a perder.

13:57



Em 1985, o Real Madrid, orientado por Amancio Amago, não conseguiu marcar golos a Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Inter Milão, Valencia e Hércules, somando 464 minutos sem golos - 7 horas e 23 minutos. E este sábado a formação orientada por Lopetegui ultrapassou esse registo, já que teria de marcar frente ao Levante até aos 55 minutos (o que não aconteceu) para não ficar na história como a pior seca de sempre.



O Real Madrid de Lopetegui não conseguiu marcar contra Alavés, CSKA Moscovo, Sevilla e Atlético Madrid. O golo merengue chegou finalmente por Marcelo, que marcou aos 72 minutos do jogo com o Levante.

Lopetegui já está na história do Real Madrid... pela negativa. A formação merengue atingiu estes sábado a pior seca de golos de sempre da sua história ao passar 481 minutos sem consegui meter a bola na baliza. Para ajudar ainda mais o pesadelo que se vive no Bernabéu, o Real voltou a perder em casa, desta vez com o Levante. Marcelo fez o 2-1 aos 72 minutos, mas o golo só serviu para estancar o terrível recorde dos Merengues.