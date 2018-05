Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lopetegui renova com a seleção espanhola até 2020

Técnico, de 51 anos, assumiu o cargo de selecionador em julho de 2016.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou esta terça-feira a renovação do contrato com o selecionador Julen Lopetegui até 2020.



O anúncio da renovação com o antigo treinador do FC Porto foi feito em conferência de imprensa, na qual marcaram presença, além de Lopetegui, o diretor desportivo e o presidente da RFEF, Fernando Hierro e Luis Rubiales, respetivamente.



"Não podíamos deixar escapar o Julen, ele e a sua equipa fizeram um trabalho sensacional. É um dia feliz. Demorámos muito pouco tempo, cinco minutos, foi muito fácil, porque a admiração profissional, o respeito pelo trabalho e pela sua equipa é o máximo e ele o melhor para conduzir a nossa seleção", afirmou Rubiales.



O presidente da RFEF assumiu "enorme esperança" no Mundial2018, assumindo partir "como dirigentes e também como adeptos à espera do máximo".



"Ter esta confiança, para a continuidade, é sempre positivo. [A renovação] Não era algo que nos tirasse o sono, os treinadores trabalham no momento e as coisas acontecem quando têm de acontecer, como foi o caso. Estamos concentrados, trabalhámos durante dois anos para devolver a confiança à equipa e vamos continuar a trabalhar da mesma forma", frisou Lopetegui.



A Espanha é adversária de Portugal no grupo B do Mundial 2018, juntamente com as seleções de Marrocos e do Irão. As duas seleções ibéricas defrontam-se, em Sochi, a 15 de junho.



Lopetegui, de 51 anos, assumiu o cargo de selecionador em julho de 2016, seis meses depois de ter deixado o FC Porto, sucedendo a Vicente del Bosque, que levou a 'roja' à conquista do título mundial em 2010 e europeu em 2012.