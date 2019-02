Luc Castaignos já não é jogador do Sporting

Avançado holandês chegou a acordo para rescindir o contrato com os leões.

O Sporting anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com Luc Castaignos para a rescisão de contrato.A saída foi anunciada através de um curto comunicado publicado no site da CMVM."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Luc Castaignos, para a rescisão do seu contrato de trabalho.A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD deseja a Luc Castaignos os maiores sucessos pessoais e profissionais.Esta é a terceira rescisão em Alvalade em poucos dias, depois das saídas de Montero e Nani.