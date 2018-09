Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luca Modric aceita pena suspensa de oito meses de prisão em Espanha

Croata assume que defruadou o fisco em mais de 800 mil euros e vai pagar multa de 1,4 milhões.

10:46

Luca Modric chegou a acordo com o fisco espanhol e aceitou integralmente a acusação, segundo a qual assume uma pena de oito meses de prisão (que será suspensa), bem como a culpa dos delitos fiscais - 870.728 euros relativos a direitos de imagem. A notícia é avançada este sábado pelo jornal 'El Mundo'.



O médio croata do Real Madrid terá defraudado o fisco do país vizinho em 290.990 euros em 2013 e em 579.738, em 2014, utilizando para o efeito uma empresa radicada no Luxemburgo, que gerida pela sua mulher.



A investigação revelou também que Modric poderia ter rendimentos não declarados na ilha de Man, mas as autoridades tributárias não dispõem nesta altura de dados para aumentar a multa.



O acordo com o ministério público pressupõe o pagamento de uma multa que ascende a 40 por cento da verba desviada. São 348.291 euros, assim como a possibilidade de substituir a pena de prisão por uma multa de 250 euros diários - a rondar os 60 mil euros.



Modric já pagou cerca de 1 milhão de euros no início deste processo e deve abonar mais uns 400 mil.



Lembre-se que Modric está nomeado, com Ronaldo e Salah, para o prémio Fifa The Best, que é anunciado esta segunda-feira.