Lucas Vázquez utiliza o Instagram para provocar Ronaldo

Imprensa espanhola associa duas publicações e lança a polémica.

08:53

Ver esta publicação no Instagram Vitamin F...amily ? Uma publicação partilhada por Lucas Vázquez (@lucasvazquez91) a 10 de Set, 2018 às 7:42 PDT

No domingo, na rede social Instagram, Cristiano Ronaldo partilhou uma foto a bordo um barco, colocando simplesmente como legenda "Vitamina D", em alusão ao facto de estar a apanhar sol naquele momento de descanso. Esta segunda-feira, quando Lucas Vázquez, na mesma rede social, decidiu também ele partilhar uma foto a falar de vitaminas, mas neste caso a F, que o jogador de 27 anos referiu tratar-se de F "de família".A imprensa espanhola associou as duas publicações e descreve a publicação do jogador merengue como uma provocação.