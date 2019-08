"Luís Campos e o projeto convenceram-me": Renato Sanches oficializado no Lille

Renato Sanches, confirmado esta sexta-feira como novo jogador do Lille, explicou o motivo pelo qual escolheu o clube francês para proseguir a sua carreira. No processo houve uma pessoa decisiva, compatriota do médio."O meu desejo era reforçar o Lille e estou muito feliz por estar aqui. Fui muito bem recebido e espero que tudo corra bem. Já há muito tempo que mantinha contactos com Luís Campos. As suas palavras e este projeto convenceram-me, bem como a confiança que depositaram em mim", frisou o jogador, citado pelo site oficial do clube gaulês.Renato Sanches referiu ainda que está ansioso por encontrar-se com os novos colegas, mas há um que já conhece bem: "Falei muito com o José Fonte, sempre me dei bem com ele. Não conheço bem os meus outros companheiros, mas estou ansioso por isso".